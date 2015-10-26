مرصد الأزهر: يجوز التحالف مع جيوش دول غير مسلمة لمواجهة "متطرفين مسلمين"

فى تقرير مهم لمرصد الأزهر الشريف، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أكد أن التحالف مع جيوش غير مسلمة لمواجهة الجماعات المتطرفة وإن كانت مسلمة "جائزة"، مادامت ليست من قبيل الاستعانة بالمشركين على المسلمين طلبا لخذلان المسلمين.

وقال مرصد الأزهر، فى تقريره، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية عمارة الكون، ولتحقيق هذا الهدف تمت الاستعانة بغير المسلمين فى نواحى عديدة، حيث استعان بهم فى النواحى الإدارية والكتابية، والصناعية والقتال وغيرها.

وأوضح المرصد، أن الرسول (ص) استعان حينما هاجر إلى المدينة برجل مشرك ليدله على الطريق، وكان له غلام يهودى يخدمه بالمدنية، ولما قدم إلى المدينة كتب معاهدة بين المسلمين واليهود جاء فيها: (وأن بينهم النصر على من داهم يثرب)، ولما توجه رسول الله إلى مكة عام الحديبية ووصل إلى ذى الحليفة أرسل عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش، وكان ذلك الرجل مشركا.

وأضاف المرصد: "أما التحالف مع غير المسلم فى مواجهة جماعة متطرفة تهدد أمن المجتمعات وسلامتها فعلينا هنا أن نفرق بين من يستعين بالمشركين على المسلمين طالبا خذلان المسلمين، قاصدًا هدم دولتهم، هادفًا إلى إضعاف شوكة الإسلام، كارها مبغضا لهذا الدين وأهله، فهذه الحالة نهى عنها ربنا تبارك وتعالى بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، وبين من يفعل ذلك ردا لعدوان فئة باغية لا يستطيع رد عدوانها وحده، مع احتفاظه بسيادة دين الإسلام فى بلده ظاهرا غالبا، فلا مانع له أن يستعين بغير المسلمين تحقيقا لمصالح المسلمين؛ ولضرورة أمن المجتمع وسلامته".

الأزهر الشريف يدين اغتيال أمين حزب النور ومرشحه بشمال سيناء