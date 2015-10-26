النيابة تأمر بإعادة حسن مالك إلى محبسه بعد مواجهته بتحريات أجهزة الأمن

انتهت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها مع رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وآخرين، فى الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وتمويل تلك الجماعة بالأموال رغم علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، وأمرت بإعادة المتهمين إلى محبسهم لاستكمال مدة الحبس الاحتياطى.

وواجهت النيابة، خلال جلسة استكمال التحقيق، المتهمين بتحريات الأمن الوطنى، والتى كشفت باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً.

وأشارت التحريات إلى تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب"، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد"مالك مجموعة شركات سعودى" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، شركات الصرافة التابعة لأعضاء تنظيم الجماعة وعلى رأسهم شركات كل من كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، ونجدت يحيى أحمد بسيونى، لتقديم الدعم المالى لأعضاء التنظيم لتنفيذ مخططاته الإرهابية.

قائمة ممتلكات حسن مالك المتحفظ عليها بواسطة"حصر الأموال":68 شركة ملك رجل الأعمال الإخوانى وأفراد أسرته وشقيقه منها 9 فروع لـ"استقبال" و15 فرعًا لـ"صالون للأثاث"