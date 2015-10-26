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"إصلاح الجماعة الإسلامية": قطر بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد الزمر وعبد الماجد

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"إصلاح الجماعة الإسلامية": قطر بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد الزمر وعبد الماجد "إصلاح الجماعة الإسلامية": قطر بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد الزمر وعبد الماجد
أكد عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن قطر بدأت تتخذ خطوات وإجراءات ضد قيادات الجماعة الإسلامية المتواجدين داخل أراضيها وعلى رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، وذلك بعد هجوم الأخيرين على قيادات جماعة الإخوان.

وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع"، أن الدوحة كانت تريد أن يكون العلاقة بين الإخوان والجماعة الإسلامية تبادل أدوار، لافتا إلى أنه بعدما اكتشف قيادات الجماعة الإسلامية أن الإخوان تلاعبوا بهم بدأوا يهاجموهم بشكل كبير ويطالبونهم بمراجعة مواقفهم.
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