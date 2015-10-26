منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية 2015 ينطلق 2 نوفمبر

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز «منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية 2015» للسنة الثامنة على التوالي يومي 2 و3 نوفمبر 2015 تحت عنوان «حكومة متميزة لإسعاد الناس» وذلك تجسيداً لرؤية سموه الرامية لتحقيق السعادة لكافة فئات المجتمع.

يستعرض المنتدى عدداً من الإنجازات الحكومية في الإمارة، والتي تؤكد إصرار مؤسسات حكومة دبي على التميز وتطوير الأداء الحكومي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث أكد سموه أن إسعاد الناس مهمة لا تحتمل التأجيل. ويحرص البرنامج على تطبيق رؤية سموه في إسعاد الموظفين والمتعاملين من خلال مبادراته وفئاته ومعاييره المختلفة كدراسات إسعاد الموظفين والمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.

معلومات نوعية

من جانبه قال عبدالله عبدالرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: تتضمن أجندة المنتدى لهذا العام عدداً من المواضيع التي تمس جوهر عمل المؤسسات والتي تستلهم رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى مواكبة التحديات والتغيرات السريعة التي تواجهها الإمارة من خلال الالتزام وتطوير أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق وعمل الجهات الحكومية في دبي.

الإبداع والجودة

بدوره أكد الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز انعقاد منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية للسنة الثامنة على التوالي إن المنتدى يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تتركز على خدمة الناس وإسعاد الناس، وأن الدور الأساسي للمنتدى سيكون عن دور الحكومات المتميزة في إسعاد الناس في جميع مجالات الحياة بما في ذلك موضوع الأمن والصحة والتعليم والتكنولوجيا والإدارة الحكومية، مضيفاً أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ملتزم بنقل المعرفة وتعزيز تطبيقات ومفاهيم الإدارة الحديثة في حكومة دبي.

وقال حقق منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية في الأعوام السابقة نجاحاً وإقبالاً منقطع النظير، مما ساهم في تعزيز مفاهيم وتطبيقات التميز والإبداع والجودة ونقل المعرفة في الدوائر الحكومية لإمارة دبي، ويعتبر الاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية والإدارية والفردية والتعلم منها والتفوق عليها أحد الممارسات الفعّالة لضمان التفوق والنجاح.

خبرات متنوعة

وتشهد فعاليات المنتدى على مدى اليومين مزيجاً من الخبرات المتنوعة المحلية والدولية التي يشارك فيها ويتبادلها مختلف القيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية من خلال استعراض رحلة التميز وكيفية التغلب على الصعوبات مع ذكر أمثلة للإنجازات التي تم تحقيقها، حيث يتحدث مديرون عامون من مختلف الجهات الحكومية في دبي عن المشاريع المتميزة في الحكومة وكيفية التعامل معها بأساليب علمية وأفضل الممارسات لتحقيق غايات التميز والجودة في الأداء والعمل وإسعاد الناس، كما يشارك عدد من المتحدثين العالميين لمناقشة مواضيع تتعلق بالتميز والإبداع وإسعاد الناس وتجارب المدن المتميزة وأفضل الممارسات التي اتبعتها في هذا الصدد.ويهدف المنتدى إلى التعرف على تجارب وإنجازات الجهات الحكومية في إمارة دبي، والتعرف على ابتكارات فرق العمل والمشاريع والمبادرات والموظفين الذين فازوّا بجوائز فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومناقشة خلاصة آراء وتجارب وإنجازات المسؤولين والقياديين في الحكومة فيما يخص مجالات الإبداع والقيادة والإدارة والجودة والتميز والخدمات الحكومية ودورهم في إسعاد الناس.

جلسات حوارية

تشهد فعاليات المنتدى انعقاد عدد من الجلسات الحوارية المتنوعة، يشارك فيها عدد من نخبة القيادات وخبراء القطاع الحكومي، يستعرضون خلالها خلاصة معارفهم وتجاربهم في قيادة المؤسسات المتميزة، إلى جانب عدد من المتحدثين والخبراء العالميين في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والتكنولوجيا ودورها في إسعاد الناس.وتتضمن أجندة المنتدى تقديم عدد من المسؤولين والموظفين في القطاع الحكومي خلال جلسات المنتدى عدداً من قصص النجاح التي أهلتهم للفوز بفئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وكيف حققوّا التميز والإبداع، إضافة إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن لهذا العام ورش عمل تخصصية مسائية لفئات معينة ذات العلاقة بموضوع الورشة.

واحة السعادة

قال هزاع النعيمي مدير أول مبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لـــ «البيان» إن البرنامج سينظم فعالية مبتكرة وفريدة من نوعها مصاحبة لفعاليات المنتدى تحت عنوان واحة السعادة والتي تستعرض أكثر من 100 مبادرة وخدمة سوف يتم عرضها من خلال هذه الواحة تمثل أبرز الابتكارات والمبادرات والخدمات التي تقدمها حكومة دبي لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن الواحة تتميز بالاستكشاف الذاتي للمتعامل أو الزائر للمبادرات الحكومية في دبي والمشاريع والخدمات التي تقدمها الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والقضاء والبنية التحتية والاجتماعية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

معلومات

قال عبد الله الشيباني :توفر المواضيع المطروح مناقشتها خلال يومي المنتدى كمية هائلة من المعلومات النوعية التي تمكن صنّاع القرار استخدامها في تلبية الكثير من تطلعات المواطنين والمقيمين، بما ينسجم مع خطة دبي 2021، بحيث تعمل جميع المؤسسات والجهات في حكومة دبي على توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق معدلات غير مسبوقة لرضا وسعادة الناس بكل مرونة ورشاقة، وصولاً بإمارة دبي إلى أعلى المعدلات العالمية.