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إعلان النتائج النهائية لانتخابات الشورى العمانية فى دورتها الثامنة

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إعلان النتائج النهائية لانتخابات الشورى العمانية فى دورتها الثامنة إعلان النتائج النهائية لانتخابات الشورى العمانية فى دورتها الثامنة
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى العمانى مساء الأحد النتائج النهائية للفائزين بعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة .

وكان المواطنون العمانيون قد توافدوا صباح الأحد إلى المراكز الانتخابية بجميع ولايات السلطنة، البالغ عددها 61 ولاية فى 11 محافظة، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس الشورى فى دورته الثامنة .

تجدر الإشارة إلى أن 590 مرشحا بينهم 20 إمرأة تنافسوا للفوز بـ 85 مقعدا فى مجلس الشورى العمانى فى دورته الثامنة، حيث تم انتخاب عضوين من 24 ولاية، وعضو واحد من 37 ولاية .

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