أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مبروك: أوافق على العودة للأهلي .. بشرط

Google+ Print
مبروك: أوافق على العودة للأهلي .. بشرط مبروك: أوافق على العودة للأهلي .. بشرط

حدد فتحي مبروك عدة عوامل ستجعله يوافق على إمكانية العودة لتدريب فريق الأهلي مرة أخرى.

وقال مبروك: "أشك أن تطلب الإدارة الحالية عودتي مرة أخرى، ورغم خروجي بطريقة مهينة، فإنني سأوافق على العودة مجددًا".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي ): "ولكن سيكون لي شروط هذه المرة، وأصبح جبروت، لان كرة القدم لا تحتاج الشخص الطيب الزائد عن اللزوم".

وواصل: "لا بد من كتابة عقد ملزم للطرفين، لأنني عملت تحت ضغوط عديدة الفترة الماضية، وكنت مهددًا بالرحيل في أي وقت".

وكان فتحي مبروك تعرض للإقالة بعد خسارة الأهلي لقب الكأس والخروج من كأس الكونفدرالية مطلع الشهر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج