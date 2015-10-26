مبروك: أوافق على العودة للأهلي .. بشرط

حدد فتحي مبروك عدة عوامل ستجعله يوافق على إمكانية العودة لتدريب فريق الأهلي مرة أخرى.

وقال مبروك: "أشك أن تطلب الإدارة الحالية عودتي مرة أخرى، ورغم خروجي بطريقة مهينة، فإنني سأوافق على العودة مجددًا".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي مصر): "ولكن سيكون لي شروط هذه المرة، وأصبح جبروت، لان كرة القدم لا تحتاج الشخص الطيب الزائد عن اللزوم".

وواصل: "لا بد من كتابة عقد ملزم للطرفين، لأنني عملت تحت ضغوط عديدة الفترة الماضية، وكنت مهددًا بالرحيل في أي وقت".

وكان فتحي مبروك تعرض للإقالة بعد خسارة الأهلي لقب الكأس والخروج من كأس الكونفدرالية مطلع الشهر الجاري.