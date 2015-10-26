أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قطع مياه الشرب عن أبوكبير وفاقوس والحسينية الأربعاء المقبل للصيانة

Google+ Print
قطع مياه الشرب عن أبوكبير وفاقوس والحسينية الأربعاء المقبل للصيانة قطع مياه الشرب عن أبوكبير وفاقوس والحسينية الأربعاء المقبل للصيانة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بأبو شلبى مركز فاقوس اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، لمدة 7 ساعات.

وبينت الشركة أن ذلك للقيام بأعمال غسيل الخزان الأرضى الخاص بالمحطة تحت اشراف فريق متخصص من مهندسى الشركة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق الآتية "مركز ومدينة فاقوس والقرى التابعة، الوحدات المحلية بمركز أبو كبير "منشية رضوان – الرحمانية – بنى عياط – مدخل مدينة أبو كبير من ناحية فاقوس"، الوحدات المحلية بالحسينية "قهبونة- الإخيوة".

وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أيضا عن إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بمدينة القرين اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً لمدة 12 ساعة، للقيام بأعمال غسيل الخزان الأرضى الخاص بالمحطة تحت اشراف فريق متخصص من مهندسى الشركة مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مدينة القرين.

ولأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365