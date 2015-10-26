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تواصل انقطاع الكهرباء بسبب سقوط الأمطار بقرى بئر العبد والشيخ زويد بسيناء

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تواصل انقطاع الكهرباء بسبب سقوط الأمطار بقرى بئر العبد والشيخ زويد بسيناء تواصل انقطاع الكهرباء بسبب سقوط الأمطار بقرى بئر العبد والشيخ زويد بسيناء
تواصل سقوط الكهرباء بمختلف أنحاء محافظة شمال سيناء، حيث أكد أهالى بالعريش أن مياه الأمطار تجمعت بالشوارع، وكونت برك مياه أعاقت السير فى شوارع المدينة على الطريق الساحلى والطريق المؤدى إلى حى أبوصقل.

وفى قرى بئر العبد أكد الأهالى انقطاع الكهرباء لـ10 ساعات متواصلة، وفشل محاولة شركة الكهرباء إصلاحها، رغم استغاثات الأهالى للمحافظ والمسئولين، وتكررت شكوى انقطاع الكهرباء بقرى الشيخ زويد.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة، إنه يتواصل إلى الآن إغلاق ميناء العريش وتعطل سير مراكب الصيد ببحيرة البردويل، كم أعلنت حالة الاستنفار فى وسط سيناء تحسبا لحدوث سيول، وأكد أهالى جريان للمياه ببعض مسارات الأودية الجافة بقرى وسط سيناء.

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مصر 365