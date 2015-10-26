ابنك بيعاندك.. 7 نصائح تخليه ملاك أهمها خليك مرن وبلاش أوامر

عناد الطفل من أكثر الأشياء التى تسبب إزعاجا للوالدين، خاصة فى حال إصرار الوالدين على تنفيذ أوامرهما دون نقاش، وهذا يدفع الطفل للعناد كرد فعل، وهناك الكثير من التساؤلات حول طرق التعامل مع الطفل صاحب الشخصية العنيدة.

تشير سهام حسن الأخصائية النفسية، إلى أن الطفل صاحب الشخصية العنيدة يستخدم عناده دائمًا كرد فعل تجاه الوالدين، أو لتأكيد ذاته واستقلاليته عن الأسرة خصوصًا فى حال شعوره بالإحباط واختزال دوره فى الأسرة، ويريد الآباء دائما تلبية أوامرهم دون اعتراض أو سماع لرغبة الطفل.

وتؤكد الأخصائية النفسية، أن التعامل مع الطفل بقسوة السبب فى عناده، ولذلك نجده يرفض اللهجة القاسية ويلجأ للعناد، وخاصة عندما يتدخل الوالدان فى كل صغيرة وكبيرة فى حياته ويقيدانه بالأوامر.

وتتابع سهام، أنه فى أوقات أخرى نجد أن التدليل المفرط هو السبب فى اتباع الطفل للعناد كتلبية لرغباته.

وتقدم أخصائية النفسية، بعض النصائح والخطوات للتحكم فى العناد عند الأطفال :

>1- قلل من استخدامك لكلمة "لا" طوال الوقت ، فعليك التساهل فى بعض الأمور البسيطة، فإذا قابلته بالنهى المتكرر سيكون رد فعله العناد .

>2- اترك بعض الأمور التى يتولى طفلك أمرها ويديرها بنفسه دون تدخل منك مثل تحمل مسئولية اختيار ملابسه واختيار نوع السندوتشات التى يحبها ليأخذها معه فى المدرسة .

>3- اعطى لطفلك اختيارات بدلا من الأوامر الكثيرة، مثال.. أنت مع طفلك فى الملاهى ويريد عدم العودة للمنزل، بدلا من أن تقول له هيا لنذهب قل له: هل تريد أن نذهب الآن أو بعد 10 دقائق ؟

>4- كن مرنًا فى التعامل مع طفلك إذا أصر على شىء معين.

>5- لا تتحداه حتى لا يتحداك فتخسر علاقتك به بمجرد أن يراك فى موقف ضعف وهو ينتصر عليك فيدعم ويثبت عناده أكثر.

>6- اعطِ مساحة لطفلك فى التعبير عن نفسه واجعل هناك قناة للتواصل مع طفلك فعندما لا يطيعك فى أمر ،حاول معرفة سبب ذلك من خلال الاستماع إليه.

>7- احترم طفلك وتفهم لحظات غضبه وصياحه وبكاءه فلا تنهره وتطلب منه التوقف عن التعبير عن مشاعره لأن طفلك يتمادى فى ذلك لأنه يشعر إنه غير مقبول ولا يوجد من يفهمه ويحتويه فيقابلك بالعناد المستمر.