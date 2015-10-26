العبادى يبحث مع المحافظ عودة النازحين لمناطقهم المحررة فى العراق

بحث القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى، فى مكتبه ببغداد مساء الأحد مع محافظ صلاح الدين رائد الجبورى، ما تحقق من انتصارات للقوات العراقية التى تمكنت من تحرير قضاء "بيجى"، وعودة العوائل النازحة والمهجرة وإعمار مناطقهم بالمحافظة ومسك الأرض المحررة .

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت الثلاثاء الماضى تحرير قضاء "بيجى" بصلاح الدين شمالى العراق من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى بالكامل، بما فى ذلك مصفي"بيجي" النفطى "أكبر مصافى العراق"، وكانت تنتج 300 ألف برميل يوميا، وتغطى ما نسبته 40 % من احتياجات العراق من المشتقات النفطية، ومنطقتى البوجوارى والـ 600 وناحية الصينية وقرى شويش والهنشى من مسلحى داعش، وأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى أعلن فى 12 أكتوبر المنصرم انطلاق المرحلة الثانية لعمليات "لبيك يا رسول الله" لتحرير كامل محافظة صلاح الدين .