كرة يد – الأهلي يتصدر مجموعته.. وينتظر الزمالك أو الإفريقي

تصدر الأهلي المجموعة الأولى بعد إنهاء دور المجموعات في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بالفوز على وداد السمارة المغربي 26-19.

وتقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري.

وجمع الأهلي ست نقاط وسجل 111 هدفا في ثلاث مباريات وتلقت شباكه 59 هدفا.

وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والإفريقي التونسي يوم الأثنين والتي تقام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الإفريقي المجموعة الثانية مع الزمالك بأربع نقاط لكنه يتفوق في الأهداف إذ سجل 45 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

بينما الزمالك سجل 44 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

وفي حالة انتهاء مواجهة الزمالك والإفريقي بأي نتيجة غير فوزه سيلعب مع الأهلي في ربع نهائي البطولة.

وفي إطار البطولة ذاتها، تأهل سبورتنج متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط ومعه 25 هدفا في فارق الأهداف.

ويلعب مع فاب الكاميروني في ربع النهائي الذي احتل وصافة المجموعة الثالثة التي يتصدرها الترجي التونسي.

وفاز سبورتنج في مباراته الأخيرة يوم الأحد على هلال الناظور المغربي بنتيجة 21-20.