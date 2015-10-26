أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد – الأهلي يتصدر مجموعته.. وينتظر الزمالك أو الإفريقي

Google+ Print
كرة يد – الأهلي يتصدر مجموعته.. وينتظر الزمالك أو الإفريقي كرة يد – الأهلي يتصدر مجموعته.. وينتظر الزمالك أو الإفريقي

تصدر الأهلي المجموعة الأولى بعد إنهاء دور المجموعات في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بالفوز على وداد السمارة المغربي 26-19.

وتقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري.

وجمع الأهلي ست نقاط وسجل 111 هدفا في ثلاث مباريات وتلقت شباكه 59 هدفا.

وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والإفريقي التونسي يوم الأثنين والتي تقام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الإفريقي المجموعة الثانية مع الزمالك بأربع نقاط لكنه يتفوق في الأهداف إذ سجل 45 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

بينما الزمالك سجل 44 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

وفي حالة انتهاء مواجهة الزمالك والإفريقي بأي نتيجة غير فوزه سيلعب مع الأهلي في ربع نهائي البطولة.

وفي إطار البطولة ذاتها، تأهل سبورتنج متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط ومعه 25 هدفا في فارق الأهداف.

ويلعب مع فاب الكاميروني في ربع النهائي الذي احتل وصافة المجموعة الثالثة التي يتصدرها الترجي التونسي.

وفاز سبورتنج في مباراته الأخيرة يوم الأحد على هلال الناظور المغربي بنتيجة 21-20.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع