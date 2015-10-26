مبروك: وائل جمعة ظُلم في أزمة غالي وعبد الله السعيد

يرى فتحي مبروك أن وائل جمعة مدير الكرة السابق تعرض للظلم في الأزمة التي نشبت بينه وبين الثنائي حسام غالي وعبد الله السعيد.

وقال مبروك: "جمعة اتظلم في هذه الواقعة، لأنني صاحب قرار استبعاد اللاعبين من مباراة النجم الساحلي في تونس".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي مصر): "لقد أيدني محمود طاهر في هذا القرار، ولكن الجميع تصور أن وائل جمعة هو من طالب بإيقافهما".

واستدرك: "ولكن وائل جمعة صرح بعد هذه الازمة بيوم لأحد الصحف، بطريقة غير مقبولة".

وأتم مبروك: "عندما كنت مديرًا فنيًا للفريق، عاقبت عدة لاعبين وفقًا لما يقتضيه عالم الاحتراف.