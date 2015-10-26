فتحي مبروك يرفض تدريب الزمالك

أغلق فتحي مبروك الباب أمام إمكانية توليه القيادة الفنية للزمالك في ظل تردد أنباء قوية عن رحيل البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وقال مبروك: "أسمع كثيرًا عن نية إدارة الزمالك في التعاقد مع مدرب جديد".

وحول إمكانية الموافقة على تدريب الفارس الأبيض، رد: "الجوهري تربى في الأهلي وقاد الزمالك، فالمدرب المحترف يعمل في أي مكان".

واستدرك عبر قناة (إم بي سي مصر): "ولكن أنتمي للأهلي وأحبه وأدين بالفضل له، ولا أريد أن تغضب جماهيره مني .. لذا سأرفض".

وأكد فتحي مبروك أن الفوارق باتت متقاربة بين القطبين، بعد تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي.

وأتم: "منظومة الكرة في الزمالك جيدة للغاية، وأتوقع وجود منافسة قوية مع الأهلي خلال الفترة القادمة".