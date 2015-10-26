مبروك: وقفة رمضان صبحي؟ مهارة وسوء سلوك

علق فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي على وقفة اللاعب الشاب رمضان صبحي على الكرة للمرة الثانية في مباراة الزمالك بكأس السوبر.

وتسببت هذه الحركة في غضب لاعبي الزمالك وضجة كبيرة داخل أرض ملعب هزاع بن زايد مما أدى إلى توقف اللقاء أكثر من 10 دقائق.

وقال مبروك: "ما فعله رمضان صبحي مهارة صعبة تتطلب رشاقة ومرونة، ولكنها حركة عادية تحدث كثيرًا في ملاعب اوروبا والبرازيل".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي مصر): "ولكن في مصر يتم التعامل معها على أنها استهزاء بالخصم، فأنا لو حكمًا لمنحته إنذارًا لسوء السلوك".

واختتم: "أما لو كنت مسئولاً بإدارة النادي، لم أكن أعاقبه، لأنه لم يتم عقابه في المرة الأولى خلال مباراة الأهلي والزمالك بملعب برج العرب".