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حبس كهربائى لاتهامه بالشروع فى قتل نجار بأكتوبر

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حبس كهربائى لاتهامه بالشروع فى قتل نجار بأكتوبر حبس كهربائى لاتهامه بالشروع فى قتل نجار بأكتوبر
أمرت نيابة ثان أكتوبر، بحبس كهربائى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع فى قتل نجار، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم لوقوفه الدائم أمام منزله.

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا من مستشفى الزهور باستقبالها "م.ع" نجار مصابا بجرح نافذ بالصدر وجرح قطعى باليد، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بالاعتداء على المصاب، كهربائى يدعى "ع.س" 28 سنة سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات وسلاح أبيض"، بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم لوقوفه الدائم أمام مسكنه، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365