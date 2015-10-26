تسرب غاز من موقع بترول بقرية "سرسنا" بالفيوم دون إصابات

شهدت قرية سرسنا بمحافظة الفيوم تسرب غاز من موقع بالقرية تابع لإحدى شركات البترول، دون وقوع أية إصابات أو وفيات سوى بعض التلفيات البسيطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من مواطن يفيد بوجود تسرب غاز بموقع بترول بقرية سرسنا بمركز طامية، وعلى الفور انتقل فريق بحث، وتبين أن الموقع المشار إليه خاص بإحدى شركات البترول، وتبين وجود آثار كسر بمحبس مركب بماسورة غاز خاص بخروج الغاز من بئر البترول وتم إصلاحه، وتبين تطاير زيت بترول خام فى مساحة 200 متر، وكذلك بعض آثار الزيت الخام على المنازل المجاورة ومزارع المواشى.

وبسؤال الأهالى أكدوا تضررهم أثر انتشار رائحة الغاز بالقرية وتطاير زيت البترول الخام على تشوينات التبن الخاصة بهم وإتلافها، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 4475 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.