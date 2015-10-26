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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27/10/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًا: أنت من الأشخاص الذين يفضلون الثبات فى الحياة العملية وتفضل العمل بشكل منتظم عن التغييرات التى تحدث على فترات.

عاطفيًا: لديك القدرة على إعادة إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء العلاقة بينك بين الشريك بعد فترة من الفتور التى قضيتها.

صحيًا: حاول التخلص من الخوف الذى ينتابك تجاه الأعراض التى تعانى منها، واذهب فى أقرب وقت إلى الطبيب للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض.

توقعات علماء الفلك:


>تحصد نتاج اجتهادك فى العمل خلال الفترة الماضية، فاستمر فى إثبات قدراتك ولا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، قدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

أنت فى حاجة إلى علاقة عاطفية جديدة تجدد من حياتك وتمنحك التفاؤل والثقة والأمل، فابتعادك عن العلاقات العاطفية فى الفترة الماضية هو ما جعلك أكثر عصبية، وكتمانك للمشاعر الكامنة بداخلك يصيبانك بالتوتر والضغط النفسى الذى يؤثر على حياتك.

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مصر 365

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