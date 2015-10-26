حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

>مهنيًا: تدور عجلة العمل كما تريد وتطمح أن تكون ناجحًا، لكن استرح قليلاً واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق والتفكير.

عاطفيًا: شعورك بالارتياح النفسى يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ والشك، ويصبح التقرّب منك سهلاً.

صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن ثمة مسئوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط.

توقعات علماء الفلك:

>حاول أن تبحث عن الأمور التى تسعد الحبيب واعمل عليها وهذا الأمر سوف يساعدك كثيرًا فى تحويل حياتكما للأفضل والحصول على الاستقرار التام للعلاقة، أحوالك العاطفية سوف تكون جيدة إلى حد كبير، لكن ربما تحدث بعض المشاكل التى ستجعل الأوضاع بينك وبين الشريك صعبة للغاية، عليك أن تتخلص من الخلافات التى تحدث بينكما.