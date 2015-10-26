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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 27/10/2015

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 27/10/2015 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 27/10/2015

لبرج الجدى:


>مهنيًا: حاول عدم التسرع فى اتخاذ أية إجراءات عندما يتعلق الأمر بقرار مصيرى واحرص على التنبؤ بالعواقب الناتجة عن هذا القرار، تلك الأمور مهمة جدًا قبل اتخاذ القرارات.
>عاطفيًا: يشعر الحبيب من ناحيتك بعدم بذل أى مجهود فى سبيل العلاقة بينكما فحاول أن تسعى وراء تقوية الروابط بينك وبينه لضمان الاستقرار العاطفى وتفادى التوتر والفتور.
>صحيًا: كن دائم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا فهى تساعدك فى استرداد الحيوية والنشاط اللازمين للشعور بالصحة الجيدة.

توقعات علماء الفلك:


>حياتك العملية غير مستقرة فى الوقت الحالى، وأنت لا تسير على الطريق الصحيح بسبب إهمالك للأصدقاء والعائلة والحياة الاجتماعية بشكل عام، أنت فى حاجة للترويح عن نفسك، فحاول الخروج مع بعض الأصدقاء فى نزهة لبعض الأماكن المختلفة التى لم تزرها من قبل، حتى تستطيع إضافة بعض التجديد إلى حياتك.

حاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب حتى لا تؤثر على مسار حياتك العامة أكثر من ذلك، هناك العديد من مواليد الجدى سيقررون إنهاء علاقاتهم العاطفية نظرًا لتأكدهم من عدم القدرة على الاستمرار بها، فلا تكن واحدًا منهم.

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مصر 365

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