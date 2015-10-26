أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 27/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 27/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 27/10/2015

>مهنيًا: يجب عليك تخصيص ميزانية للدعاية والإعلان عن المشاريع الجديدة التى بدأتها فالعمل الناجح لابد له من دعاية مناسبة واحرص على أن تتم بشكل جيد.

عاطفيًا: تشعر بالاستقرار فى حالة الحب التى تعيشها وسبب ذلك المشاعر الصادقة التى تحملها بداخلك تجاه الشريك والتى تؤكد له مدى حبك واهتمامك به.

صحيًا: يجب عليك التعود على السيطرة على أعصابك إذا كنت تريد أن يكون لك تأثير على الآخرين، وهذا يساعدك أيضًا فى تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن التوتر والانفعال.

توقعات علماء الفلك:
>تشعر بحالة من الكسل الذى يمنعك من العمل بشكل جيد أو التفكير فى الخطط المستقبلية التى تضعها، فلا تدع تلك الأحاسيس تؤثر عليك وعلى حياتك، بل حاول التغلب على هذا المزاج السيئ لتتمكن من المضى قدما نحو التقدم والنجاح.

الحياة العاطفية لمولود برج الأسد فى أفضل حالاتها فهم على أتم الاستعداد للدخول فى علاقات عاطفية جديدة تعوضهم ما فاتهم وتساعدهم على رؤية الحياة بتفاؤل وأمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى