حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 27/10/2015

>مهنيًا: يجب عليك تخصيص ميزانية للدعاية والإعلان عن المشاريع الجديدة التى بدأتها فالعمل الناجح لابد له من دعاية مناسبة واحرص على أن تتم بشكل جيد.

عاطفيًا: تشعر بالاستقرار فى حالة الحب التى تعيشها وسبب ذلك المشاعر الصادقة التى تحملها بداخلك تجاه الشريك والتى تؤكد له مدى حبك واهتمامك به.

صحيًا: يجب عليك التعود على السيطرة على أعصابك إذا كنت تريد أن يكون لك تأثير على الآخرين، وهذا يساعدك أيضًا فى تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن التوتر والانفعال.

توقعات علماء الفلك:

>تشعر بحالة من الكسل الذى يمنعك من العمل بشكل جيد أو التفكير فى الخطط المستقبلية التى تضعها، فلا تدع تلك الأحاسيس تؤثر عليك وعلى حياتك، بل حاول التغلب على هذا المزاج السيئ لتتمكن من المضى قدما نحو التقدم والنجاح.

الحياة العاطفية لمولود برج الأسد فى أفضل حالاتها فهم على أتم الاستعداد للدخول فى علاقات عاطفية جديدة تعوضهم ما فاتهم وتساعدهم على رؤية الحياة بتفاؤل وأمل.