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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27/10/2015

لبرج الحوت:


>مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك فى العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفيًا: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.

صحيًا: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.

توقعات علماء الفلك:


>على الرغم من أنك تشعر بالراحة عندما تجد الأشياء من حولك منظمة ومرتبة، إلا أنك بحاجة إلى مزيد من المرونة اليوم. توقع اليوم أن يفاجئك أحد الأصدقاء أو أحد أفراد أسرتك بترتيب غرفتك بشكل مختلف أو بتنفيذ فكرة ما فلا تكن مندفعًا.
>شارك فى مختلف النشاطات والعب دورًا بناء، ابحث عن التحالفات ولا تبق وحيدًا.

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مصر 365

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