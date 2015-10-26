حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 27/10/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

>مهنيًا: حاول التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية، وتتسبب فى فقدان العمل.

عاطفيًا: شارك الحبيب حياته بشكل أكبر وامنحه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.

>صحيًا: لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.

توقعات علماء الفلك:

>تتلقى من وقت إلى آخر معلومات إيجابية من الذين حولك، وأنت تعرف جيدًا كيف تستفيد من هذه المعلومات، كن ممتنًا لكل مساعدة تتلقاها وتأكد من رد الجميل عندما يحتاجك الآخرون، سجل المواعيد المهمة فى قائمة أو على هاتفك حتى لا تنساها غدًا، حتى لا تكرر أخطاء أمس.