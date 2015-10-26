حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًا: حاول استغلال علاقتك الجيدة بالزملاء فى مجال العمل وادعوهم إلى العمل فى فريق بشكل متعاون حتى يسهل على الجميع الانتهاء من المهام.

عاطفيًا: ربما تشهد علاقتك بالحبيب بعض الخطوات التى تغير من طريقة سير العلاقة بينكما، حاول أن تجعل تلك الخطوة ايجابية لتعود عليك بالفائدة.

صحيًا: حاول الاستماع والإصغاء إلى ارشادات الطبيب واحرص على تنفيذ التعليمات التى يضعها لك حتى تساعدك على تحسين الحالة الصحية.

توقعات علماء الفلك:

>عليك الاهتمام بالبحث عن فرصة عمل أفضل فالكسل والاسترخاء لن يفيداك بل يمنعانك من التقدم وإثبات نفسك، ربما تحتاج إلى تقدير نفسك بعض الشىء ومعرفة قدراتك المختلفة والإيمان بذكائك ومواهبك، لذلك عليك البدء فى التفكير فى المستقبل والتخلص من الكسل وحالة اللامبالاة التى تعيش فيها.

حياتك العاطفية جيدة ومطمئنة فاسترخاؤك يجعلك أكثر قدرة على تفادى الأخطاء والتغلب على المشكلات، حاول الاستفادة من هذا الأمر ولا تدع العصبية تؤثر على مزاجك وتعكر حالة الصفاء الذهنى التى تعيش بها.