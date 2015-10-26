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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27/10/2015 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27/10/2015
 

 

كتب معتز زيدان

 

لبرج العقرب:
>

مهنيًا: احرص على أن تستشير الكثير أصحاب الخبرات السابقة فى مجال العمل حتى تتمكن من إنجاز مهامك بشكل جيد.
>عاطفيًا: تزداد المشاكل بينك وبين الشريك وتحتاج إلى تدخل أحد الأقارب ممن يتمتعون بالحكمة لمحاولة الوصول إلى حل لهذه المشكلة.
>صحيًا: حاول الابتعاد عن تناول حتى لا تصاب باضطرابات المعدة، واحرص على دوام ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على رشاقة جسمك.
>

توقعات علماء الفلك:


>ستشهد خلال هذه الفترة العديد من الأحداث السيئة المتعلقة بعملك، وربما ستسمع العديد من الأخبار السيئة التى ستجعلك أقل نشاطًا وحماسًا وينتابك شعور عدم القدرة على التفكير فى خططك الجديدة أو تحقيق أهدافك.
>عليك التوقف عن الحمية الغذائية التى تقوم بها لفترة، فحرمانك من الطعام لن يساعدك على فقدان الوزن الزائد بل يصيبك بفقدان الوعى وقلة التركيز ويؤثر على حالتك الصحية، فاحرص على التوازن حتى لا تصاب بالأمراض، أو تتعرض للمشكلات التى ستؤثر عليك فيما بعد.

 

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