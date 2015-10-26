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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27/10/2015

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27/10/2015 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27/10/2015

لبرج القوس:


>مهنيًا: حاول أن تبتعد عن الأمور الإدارية أو الاحتفاظ بأية وثائق قد تكون مهمة فى مجال العمل فمثل تلك الأمور لا يأتى من ورائها إلا المشكلات.
>عاطفيًا: حاول أن تكن دائمًا بجوار من تحب عندما يحتاج إليك حتى يتخلص من الأزمة التى يمر بها، فهذا هو الحب الحقيقى.
>صحيًا: حاول توجيه النصائح المفيدة من الناحية الصحية إلى نفسك حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية، كما تفعل مع الآخرين.
>

توقعات علماء الفلك:


>حياتك المهنية جيدة وتسير بخطى ثابتة بفضل الخطط التى أعددتها من قبل وتسير عليها بدقة شديدة منذ فترة، كل يوم يمر عليك بمثابة فرصة جديدة للتقدم والتطور والحصول على أجدد وأنسب الفرص وتتمكن من التعرف على أشخاص جدد يجعلونك تطور من مهاراتك وتتعرف على مجالات جديدة لم تسمع عنها قبل ذلك.

تأتى الفترة المقبلة فى أفضل حالاتها بفضل الإيمان بقدرات الحبيب والتمتع بقلب حنون قادر على العطاء والاحتواء، بالإضافة إلى قدرتك على تفادى المشكلات وسعيك وراء إصلاح الخلافات البسيطة أولاً بأول، واحترامك لوجهة نظر الحبيب تجعل العلاقة مثالية وفى أفضل حال، لذلك يجب عليك الاستمرار فيما تقوم به ولا تسمح لضغوطات الحياة أن تؤثر عليك.

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مصر 365

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