حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 27/10/2015

كتب معتز زيدان

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك تجاه الأمور التى تخص العمل وذلك لن يؤثر عليك حاليًا ولكنه سيؤثر على مجهوداتك على المدى البعيد، فحاول التخلص من الارتباك لتتمكن من إصلاح الأمور.>عاطفيًا: حاول ألا تظهر مزاجك المتعكر أما الشريك طول الوقت فهذا يشعره بالاكتئاب والملل وليس جيدًا على العلاقة بينكما.>صحيًا: تشعر اليوم بارتفاع ضغط الدم نتيجة العصبية التى تنتابك من استفزاز الآخرين، حاول الاستجابة له حتى لا يؤثر على حالتك الصحية>قد تتعرض للعديد من الضغوطات والتوتر بسبب الكم الكبير من المسئولية الملقاة على عاتقك، لذلك يجب عليك تحمل هذه الضغوطات والعمل على تخطيها فهو اختبار لصبرك وقوة تحملك، ولابد أن تستمر فى محاولات تحقيق ذلك حتى تتمكن من إثبات قدراتك للجميع، لابد أيضًا من استغلال الفرص السانحة أمامك لتتمكن من النجاح والوصول إلى الأهداف.

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });