حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 27/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الثور:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تدور عجلة العمل كما تريد وتطمح أن تكون ناجحًا، لكن استرح قليلاً واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق والتفكير.>عاطفيًا: شعورك بالارتياح النفسى يدفعك إلى الخروج من الانكماش والتحفظ والشك، ويصبح التقرّب منك سهلاً.>صحيًا: عليك أن تكون أكثر اتزانًا لأن ثمة مسئوليات جديدة ملقاة على عاتقك تطلب منك المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط.حاول أن تبحث عن الأمور التى تسعد الحبيب واعمل عليها وهذا الأمر سوف يساعدك كثيرًا فى تحويل حياتكما للأفضل والحصول على الاستقرار التام للعلاقة، أحوالك العاطفية سوف تكون جيدة إلى حد كبير، لكن ربما تحدث بعض المشاكل التى ستجعل الأوضاع بينك وبين الشريك صعبة للغاية، عليك أن تتخلص من الخلافات التى تحدث بينكما.مهنيًا: أنت شخص متعاون فى مجال العمل ولكن حاول ألا تجبر أحدًا على القيام بشيء إلا وفقًا لإرادته حتى يتمكن من تنفيذها بالدقة المطلوبة.>عاطفيًا: تدخل اليوم فى حوار طويل مع الشريك تتناقشان فيه عن الأمور السائرة بينكما وعن الخطط المستقبلية التى ستضعانها للفترة القادمة.>صحيًا: يجب أن تعلم أن الهدوء هو مفتاح الأبواب المغلقة فحاول التمكن من الهدوء حتى تستطيع مسايرة الأمور.تمر بالعديد من التجارب فى الأمور والنشاطات الجديدة التى تجدد من علاقتك وتزيل حالة الملل التى تمر بها، فأنت فى أمس الحاجة للترفيه بعض الشىء والترويح عن نفسك، لذلك حاول استغلال هذه الفرصة على أكمل وجه.

الحياة الاجتماعية لمواليد برج الثور تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فاهتمامهم بعملهم أكثر من اللازم له تأثير سلبى على حياتهم الاجتماعية، وهم فى حاجه لإعادة حساباتهم فالعمل ليس كل شىء.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: أنت من الأشخاص الذين يفضلون الثبات فى الحياة العملية وتفضل العمل بشكل منتظم عن التغييرات التى تحدث على فترات.>عاطفيًا: لديك القدرة على إعادة إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء العلاقة بينك بين الشريك بعد فترة من الفتور التى قضيتها.>صحيًا: حاول التخلص من الخوف الذى ينتابك تجاه الأعراض التى تعانى منها، واذهب فى أقرب وقت إلى الطبيب للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض.تحصد نتاج اجتهادك فى العمل خلال الفترة الماضية، فاستمر فى إثبات قدراتك ولا تكتفى بما حصلت عليه حتى الآن، قدراتك تؤهلك للحصول على مكانة أكبر وأفضل من ذلك، لذا استمر بالسعى وراء أهدافك وأحلامك لتحصل على ما تستحق فى النهاية.

أنت فى حاجة إلى علاقة عاطفية جديدة تجدد من حياتك وتمنحك التفاؤل والثقة والأمل، فابتعادك عن العلاقات العاطفية فى الفترة الماضية هو ما جعلك أكثر عصبية، وكتمانك للمشاعر الكامنة بداخلك يصيبانك بالتوتر والضغط النفسى الذى يؤثر على حياتك.

حظك اليوم لبرج السرطان:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: حاول استغلال علاقتك الجيدة بالزملاء فى مجال العمل وادعوهم إلى العمل فى فريق بشكل متعاون حتى يسهل على الجميع الانتهاء من المهام.>عاطفيًا: ربما تشهد علاقتك بالحبيب بعض الخطوات التى تغير من طريقة سير العلاقة بينكما، حاول أن تجعل تلك الخطوة ايجابية لتعود عليك بالفائدة.>صحيًا: حاول الاستماع والإصغاء إلى ارشادات الطبيب واحرص على تنفيذ التعليمات التى يضعها لك حتى تساعدك على تحسين الحالة الصحية.عليك الاهتمام بالبحث عن فرصة عمل أفضل فالكسل والاسترخاء لن يفيداك بل يمنعانك من التقدم وإثبات نفسك، ربما تحتاج إلى تقدير نفسك بعض الشىء ومعرفة قدراتك المختلفة والإيمان بذكائك ومواهبك، لذلك عليك البدء فى التفكير فى المستقبل والتخلص من الكسل وحالة اللامبالاة التى تعيش فيها.

حياتك العاطفية جيدة ومطمئنة فاسترخاؤك يجعلك أكثر قدرة على تفادى الأخطاء والتغلب على المشكلات، حاول الاستفادة من هذا الأمر ولا تدع العصبية تؤثر على مزاجك وتعكر حالة الصفاء الذهنى التى تعيش بها.

حظك اليوم لبرج الأسد:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: يجب عليك تخصيص ميزانية للدعاية والإعلان عن المشاريع الجديدة التى بدأتها فالعمل الناجح لابد له من دعاية مناسبة واحرص على أن تتم بشكل جيد.>عاطفيًا: تشعر بالاستقرار فى حالة الحب التى تعيشها وسبب ذلك المشاعر الصادقة التى تحملها بداخلك تجاه الشريك والتى تؤكد له مدى حبك واهتمامك به.>صحيًا: يجب عليك التعود على السيطرة على أعصابك إذا كنت تريد أن يكون لك تأثير على الآخرين، وهذا يساعدك أيضًا فى تجنب المخاطر الصحية الناتجة عن التوتر والانفعال.تشعر بحالة من الكسل الذى يمنعك من العمل بشكل جيد أو التفكير فى الخطط المستقبلية التى تضعها، فلا تدع تلك الأحاسيس تؤثر عليك وعلى حياتك، بل حاول التغلب على هذا المزاج السيئ لتتمكن من المضى قدما نحو التقدم والنجاح.

الحياة العاطفية لمولود برج الأسد فى أفضل حالاتها فهم على أتم الاستعداد للدخول فى علاقات عاطفية جديدة تعوضهم ما فاتهم وتساعدهم على رؤية الحياة بتفاؤل وأمل.

حظك اليوم لبرج العذراء:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: يجب عليك التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية.>عاطفيًا: حاول أن تشارك الحبيب حياته بشكل أكبر وأن تعطيه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.>صحيًا: أنت لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.علاقتك العاطفية تسير بهدوء وتشعر باستقرار كبير، فطبيعتك المسالمة وعاطفتك الشديدة تؤثر دائمًا على قراراتك، وتجعلك دائمًا فى حالة تطوير من علاقتك مع حبيبك، فأنت لا تترك مدخلاً يتسلل منه الملل إليك.

هناك العديد من المفاجآت فى طريقها إليك، لذا عليك الاستعداد لاستقبال تلك المفاجآت السعيدة التى منها الجيدة وغير الجيدة، ففى النهاية الأشياء الجيدة ستسعدك وتسحن مزاجك، بينما الأشياء غير الجيدة ستزيد من قوتك وتجعلك أكثر قدرة على تحمل الصدمات فيما بعد.

حظك اليوم لبرج الميزان:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج العقرب:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج القوس:

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توقعات علماء الفلك:

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مهنيًا: تشعر ببعض الارتباك تجاه الأمور التى تخص العمل وذلك لن يؤثر عليك حاليًا ولكنه سيؤثر على مجهوداتك على المدى البعيد، فحاول التخلص من الارتباك لتتمكن من إصلاح الأمور.>عاطفيًا: حاول ألا تظهر مزاجك المتعكر أما الشريك طول الوقت فهذا يشعره بالاكتئاب والملل وليس جيدًا على العلاقة بينكما.>صحيًا: تشعر اليوم بارتفاع ضغط الدم نتيجة العصبية التى تنتابك من استفزاز الآخرين، حاول الاستجابة له حتى لا يؤثر على حالتك الصحيةقد تتعرض للعديد من الضغوطات والتوتر بسبب الكم الكبير من المسئولية الملقاة على عاتقك، لذلك يجب عليك تحمل هذه الضغوطات والعمل على تخطيها فهو اختبار لصبرك وقوة تحملك، ولابد أن تستمر فى محاولات تحقيق ذلك حتى تتمكن من إثبات قدراتك للجميع، لابد أيضًا من استغلال الفرص السانحة أمامك لتتمكن من النجاح والوصول إلى الأهداف.مهنيًا: احرص على أن تستشير الكثير أصحاب الخبرات السابقة فى مجال العمل حتى تتمكن من إنجاز مهامك بشكل جيد.>عاطفيًا: تزداد المشاكل بينك وبين الشريك وتحتاج إلى تدخل أحد الأقارب ممن يتمتعون بالحكمة لمحاولة الوصول إلى حل لهذه المشكلة.>صحيًا: حاول الابتعاد عن تناول الدهون حتى لا تصاب باضطرابات المعدة، واحرص على دوام ممارسة التمارين الرياضية حتى تحافظ على رشاقة جسمك.ستشهد خلال هذه الفترة العديد من الأحداث السيئة المتعلقة بعملك، وربما ستسمع العديد من الأخبار السيئة التى ستجعلك أقل نشاطًا وحماسًا وينتابك شعور عدم القدرة على التفكير فى خططك الجديدة أو تحقيق أهدافك.>عليك التوقف عن الحمية الغذائية التى تقوم بها لفترة، فحرمانك من الطعام لن يساعدك على فقدان الوزن الزائد بل يصيبك بفقدان الوعى وقلة التركيز ويؤثر على حالتك الصحية، فاحرص على التوازن حتى لا تصاب بالأمراض، أو تتعرض للمشكلات التى ستؤثر عليك فيما بعد.مهنيًا: حاول أن تبتعد عن الأمور الإدارية أو الاحتفاظ بأية وثائق قد تكون مهمة فى مجال العمل فمثل تلك الأمور لا يأتى من ورائها إلا المشكلات.>عاطفيًا: حاول أن تكن دائمًا بجوار من تحب عندما يحتاج إليك حتى يتخلص من الأزمة التى يمر بها، فهذا هو الحب الحقيقى.>صحيًا: حاول توجيه النصائح المفيدة من الناحية الصحية إلى نفسك حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية، كما تفعل مع الآخرين.حياتك المهنية جيدة وتسير بخطى ثابتة بفضل الخطط التى أعددتها من قبل وتسير عليها بدقة شديدة منذ فترة، كل يوم يمر عليك بمثابة فرصة جديدة للتقدم والتطور والحصول على أجدد وأنسب الفرص وتتمكن من التعرف على أشخاص جدد يجعلونك تطور من مهاراتك وتتعرف على مجالات جديدة لم تسمع عنها قبل ذلك.

تأتى الفترة المقبلة فى أفضل حالاتها بفضل الإيمان بقدرات الحبيب والتمتع بقلب حنون قادر على العطاء والاحتواء، بالإضافة إلى قدرتك على تفادى المشكلات وسعيك وراء إصلاح الخلافات البسيطة أولاً بأول، واحترامك لوجهة نظر الحبيب تجعل العلاقة مثالية وفى أفضل حال، لذلك يجب عليك الاستمرار فيما تقوم به ولا تسمح لضغوطات الحياة أن تؤثر عليك.

حظك اليوم لبرج الدلو:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الحوت:

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توقعات علماء الفلك:

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حظك اليوم لبرج الجدى:

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توقعات علماء الفلك:

مهنيًا: حاول التركيز فى الأمور التى تتعلق بمجال العمل حتى لا تحدث بعض الأمور المفاجئة التى تؤثر على حياتك المالية، وتتسبب فى فقدان العمل.>عاطفيًا: شارك الحبيب حياته بشكل أكبر وامنحه المزيد من الاهتمام، فهذا يساعد على زيادة عمق العلاقة بينكما.>صحيًا: لا تحتاج إلى اتباع أى نوع من الأنظمة الغذائية فحالتك الصحية مستقرة بدونه، وربما يسبب لك الضرر ونقص الفيتامينات من الجسم.تتلقى من وقت إلى آخر معلومات إيجابية من الذين حولك، وأنت تعرف جيدًا كيف تستفيد من هذه المعلومات، كن ممتنًا لكل مساعدة تتلقاها وتأكد من رد الجميل عندما يحتاجك الآخرون، سجل المواعيد المهمة فى قائمة أو على هاتفك حتى لا تنساها غدًا، حتى لا تكرر أخطاء أمس.مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك فى العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.>عاطفيًا: لا تدع مشاغلك العائلية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.>صحيًا: ليس عليك سوى الاستعانة بمخزون الطاقة لديك لاستعادة حماستك والتغلب على المصاعب المحتملة.على الرغم من أنك تشعر بالراحة عندما تجد الأشياء من حولك منظمة ومرتبة، إلا أنك بحاجة إلى مزيد من المرونة اليوم. توقع اليوم أن يفاجئك أحد الأصدقاء أو أحد أفراد أسرتك بترتيب غرفتك بشكل مختلف أو بتنفيذ فكرة ما فلا تكن مندفعًا.>شارك فى مختلف النشاطات والعب دورًا بناء، ابحث عن التحالفات ولا تبق وحيدًا.مهنيًا: حاول عدم التسرع فى اتخاذ أية إجراءات عندما يتعلق الأمر بقرار مصيرى واحرص على التنبؤ بالعواقب الناتجة عن هذا القرار، تلك الأمور مهمة جدًا قبل اتخاذ القرارات.>عاطفيًا: يشعر الحبيب من ناحيتك بعدم بذل أى مجهود فى سبيل العلاقة بينكما فحاول أن تسعى وراء تقوية الروابط بينك وبينه لضمان الاستقرار العاطفى وتفادى التوتر والفتور.>صحيًا: كن دائم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا فهى تساعدك فى استرداد الحيوية والنشاط اللازمين للشعور بالصحة الجيدة.>حياتك العملية غير مستقرة فى الوقت الحالى، وأنت لا تسير على الطريق الصحيح بسبب إهمالك للأصدقاء والعائلة والحياة الاجتماعية بشكل عام، أنت فى حاجة للترويح عن نفسك، فحاول الخروج مع بعض الأصدقاء فى نزهة لبعض الأماكن المختلفة التى لم تزرها من قبل، حتى تستطيع إضافة بعض التجديد إلى حياتك.>حاول إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب حتى لا تؤثر على مسار حياتك العامة أكثر من ذلك، هناك العديد من مواليد الجدى سيقررون إنهاء علاقاتهم العاطفية نظرًا لتأكدهم من عدم القدرة على الاستمرار بها، فلا تكن واحدًا منهم.