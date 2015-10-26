أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. جامعة بنى سويف تكرم قيادات الإعلام والصحافة

Google+ Print
غدا.. جامعة بنى سويف تكرم قيادات الإعلام والصحافة غدا.. جامعة بنى سويف تكرم قيادات الإعلام والصحافة
تنظم جامعة بنى سويف غدًا الاثنين احتفالية كبرى لتكريم قيادات الإعلام بالمؤسسات الصحفية الكبرى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذين أسهموا فى التدريب العملى لطلاب كلية الإعلام فى الإجازة الصيفية، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة.

وأكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن التكريم يأتى اهتمامًا وتقديرًا للإعلام والإعلاميين فى الوقت الحالى فى مواجهة المشكلات، والأحداث الجارية فى مختلف المجالات التعليمية، والاقتصادية والسياسية، والاجتماعية بما يساهم فى تحقيق النهضة المجتمعية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لكل جموع الإعلاميين لما يبذلونه من مجهودات إعلامية للنهوض بوطننا الحبيب وجامعة بنى سويف.

وأضاف لطفى، أن الجامعة توفر المناخ الملائم لطلاب كلية الإعلام حيث تعتزم خلال الفترة المقبلة تنظيم عددًا من الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، وعددا من مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الإعلامى لنقل الخبرات لطلاب الكلية بالتخصصات المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج