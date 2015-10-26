غدا.. جامعة بنى سويف تكرم قيادات الإعلام والصحافة

تنظم جامعة بنى سويف غدًا الاثنين احتفالية كبرى لتكريم قيادات الإعلام بالمؤسسات الصحفية الكبرى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذين أسهموا فى التدريب العملى لطلاب كلية الإعلام فى الإجازة الصيفية، وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة.

وأكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن التكريم يأتى اهتمامًا وتقديرًا للإعلام والإعلاميين فى الوقت الحالى فى مواجهة المشكلات، والأحداث الجارية فى مختلف المجالات التعليمية، والاقتصادية والسياسية، والاجتماعية بما يساهم فى تحقيق النهضة المجتمعية، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لكل جموع الإعلاميين لما يبذلونه من مجهودات إعلامية للنهوض بوطننا الحبيب مصر وجامعة بنى سويف.

وأضاف لطفى، أن الجامعة توفر المناخ الملائم لطلاب كلية الإعلام حيث تعتزم خلال الفترة المقبلة تنظيم عددًا من الزيارات الميدانية للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، وعددا من مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الإعلامى لنقل الخبرات لطلاب الكلية بالتخصصات المختلفة.