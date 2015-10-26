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خادم الحرمين يدعو سلطان عمان ورئيس مصر لحضور القمة العربية - الأميركية الجنوبية

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    وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة دعوة لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لحضور القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المقرر عقدها في الرياض نوفمبر المقبل . وسلم الدعوة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي خلال استقبال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله له أمس .

كما وجه خادم الحرمين رسالة دعوة لأخيه فخامة رئيس جمهورية العربية عبدالفتاح ، لحضور القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المقرر عقدها في الرياض شهر نوفمبر المقبل . وسلم الدعوة لفخامته معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان اثناء لقائه له أمس.

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