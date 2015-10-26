للنساء.. مضادات الاكتئاب تقضى على رغبتك وتصيبك بالبرود الجنسى

أرسلت قارئة تقول إنها متزوجة منذ حوالى تسعة أعوام، وفى الفترة الأخيرة مرت بالعديد من المشاكل النفسية التى اضطرت على إثرها لتناول علاجات مضادة للاكتئاب تحت الإشراف الطبى، لكنها تشعر أنه منذ بداية تناولها لتلك العلاجات وهى ترفض العلاقة الزوجية بشكل نهائى فهل السبب وراء ذلك هو مضادات الاكتئاب؟

يجيب عن سؤالها استشارى الأمراض النفسية والعصبية الدكتور جمال فرويز مؤكدا أن أغلب أنواع مضادات الاكتئاب وأيضا علاجات الصرع تؤثر بصورة مباشرة على الرغبة الجنسية لدى المرأة.

ويوضح فرويز أنه فى العديد من الحالات التى تمر فيها النساء بتغيرات هرمونية كما يحدث فى مرحلة انقطاع الطمث، تتعرض بعض النساء لزيادة مفرطة فى الرغبة الجنسية لديهن، وفى تلك الحالات يصف الطبيب العلاجات المضادة للاكتئاب للعمل على تهدئة نشاط الهرمونات بالجسم وإضعاف الرغبة الجنسية، وهو ما يؤكد أن مضادات الاكتئاب لها تأثير مباشر على هذا الجانب.

بالنسبة لحالة القارئة فيؤكد فرويز أن السبب فى انخفاض الرغبة الجنسية لديها يرجع إلى تناولها الأقراص المضادة للاكتئاب، ولكنه عرض مؤقت ينتهى بمجرد التوقف عن تناولها.