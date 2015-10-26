أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن خالد يستقبل محافظ تنومة

Google+ Print
فيصل بن خالد يستقبل محافظ تنومة فيصل بن خالد يستقبل محافظ تنومة

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة أمس، محافظ تنومة عبدالرحمن بن زيد الهزاني، يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء تسلم أمير المنطقة مشاركة المحافظة في برنامج ليالي المحافظات ضمن برامج صيف أبها للعام الماضي، تحت عنوان «تنومة أبهى بحلة أبها».

وثمن محافظ تنومة جهود أمير منطقة عسير ودعمه الدائم للأنشطة السياحية في المنطقة.

بدوره، وصف محمد بن ظافر الشهري عضو لجنة التنمية السياحية، برنامج ليالي المحافظات بأنه تجسيد حي ونقل للصورة التكاملية لمحافظات المنطقة، مشيراً إلى أن محافظة تنومة تزخر بمقومات سياحية وثقافية وأدبية.

وأضاف الشهري أن اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية جعل محافظات المنطقة في سباق مع الزمن للاقتداء بما تحظى به مدينة أبها من تطور ونماء في الجوانب السياحية في ظل متابعة سمو الأمير فيصل بن خالد؛ وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية