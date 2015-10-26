فيصل بن خالد يستقبل محافظ تنومة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة أمس، محافظ تنومة عبدالرحمن بن زيد الهزاني، يرافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء تسلم أمير المنطقة مشاركة المحافظة في برنامج ليالي المحافظات ضمن برامج صيف أبها للعام الماضي، تحت عنوان «تنومة أبهى بحلة أبها».

وثمن محافظ تنومة جهود أمير منطقة عسير ودعمه الدائم للأنشطة السياحية في المنطقة.

بدوره، وصف محمد بن ظافر الشهري عضو لجنة التنمية السياحية، برنامج ليالي المحافظات بأنه تجسيد حي ونقل للصورة التكاملية لمحافظات المنطقة، مشيراً إلى أن محافظة تنومة تزخر بمقومات سياحية وثقافية وأدبية.

وأضاف الشهري أن اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية جعل محافظات المنطقة في سباق مع الزمن للاقتداء بما تحظى به مدينة أبها من تطور ونماء في الجوانب السياحية في ظل متابعة سمو الأمير فيصل بن خالد؛ وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.