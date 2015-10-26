«الشرقية وردية» تكشف إصابة 96 سيدة بسرطان الثدي منذ انطلاقتها

كشفت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عن تشخيصها 96 سيدة مصابة بسرطان الثدي منذ انطلاقة حملة "الشرقية وردية" في الوقت الذي تم فحص ما يقارب 11 ألف سيدة من خلال 3 سيارات "ماموجرام" تعمل كعيادات متنقلة بين مختلف المدن والمحافظات لإجراء الفحوصات على النساء فوق سن الأربعين. وذكرت د. فاطمة الملحم رئيسة الحملة أن كافة هذه الحالات تم اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي عن طريق سيارات "ماموجرام" خلال الست سنوات الماضية، حيث قامت الجمعية بتحويل السيدات المصابات إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج، ومنها مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

وأفادت خلال اختتام الحملة "الشرقية وردية 7" بمجمع الراشد بالخبر أن هذه الحملات التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي حققت نتائج إيجابية على مستوى كل مناطق المملكة بعد أن ساهمت في اكتشاف عددٍ من الإصابات في مراحل مبكرة وهو الأمر الذي ساعد على الشفاء.

واستفاد من الحملة بحسب عبدالعزيز التركي رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، ما يقارب 25 ألف رجل وامرأة من الفعاليات والأركان التوعوية مع اختتام الحملة في مجمع الراشد بالخبر ومجمع العثيم بالدمام بعد أن امتدت لفترة عشرة أيام، حيث ستستمر الحملة بفعاليات وأنشطة توعوية بمختلف مدن ومحافظات الشرقية طوال شهر أكتوبر للتوعية عن سرطان الثدي، وأشاد بتعاون الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح هذه الحملة التي شهدت زيارة وتفاعل المسؤولين ورجال الأعمال والأندية الرياضية، فقد قدم من خلالها نادي الاتفاق ومجموعة الزامل لخدمة المجتمع دعماً مالياً لصالح الجمعية إيماناً منهم بأهمية تفعيل المسؤولية الاجتماعية ودعم مرضى السرطان.