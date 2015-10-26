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أمير الباحة يستقبل المسؤولين والمحافظين ومشايخ القبائل.. اليوم

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أمير الباحة يستقبل المسؤولين والمحافظين ومشايخ القبائل.. اليوم أمير الباحة يستقبل المسؤولين والمحافظين ومشايخ القبائل.. اليوم

    يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مساء اليوم (الاثنين)، المسؤولين والمحافظين ومشايخ القبائل والأعيان والمواطنين وذلك في قصر البريدة في مدينة الباحة، بحسب ما أوضحه خضر بن عبدالرحمن الغامدي مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة الباحة، الذي أشار إلى أن الاستقبال يأتي جرياً على العادة، حيث يلتقي أمير المنطقة أسبوعياً المسؤولين والمشايخ والأهالي من أجل التباحث حول ما يهم المنطقة وأهلها.

من جهة أخرى، قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لرئيس مركز كرا محمد غرم الله عميش الغامدي في وفاة والده، إثر مرض ألم به -رحمه الله- داعياً الله له بالرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر رئيس مركز كرا، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على تعازيه، والتي كان لها ابلغ الأثر في تخفيف المصاب، داعياً الله أن لا يرى سموه أي مكروه في عزيز لديه وان يمتع سموه بموفور الصحة والعافية.

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