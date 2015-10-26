فيصل بن بندر يرعى المؤتمر الدولي الأول لتطلعات المرضى بجامعة الأميرة نورة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ينظم مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المؤتمر الدولي الأول لتطلعات المرضى تحت عنوان "ريادة التميز في تطلعات المرضى"، بالتعاون مع مايو كلينك في الفترة من 3–5 نوفمبر 2015م، في مركز مؤتمرات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقاً من رؤية المستشفى لتحقيق الريادة ورسالته التي تضع المريض في صميم اهتمامه من خلال توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات المرضى.

يشارك في المؤتمر خبراء محليون ودوليون في تطوير تطلعات المرضى؛ حيث تتاح الفرصة للمشاركين بالانضمام للحوار وتبادل الخبرات والأفكار، والتعرف على التحديات والوصول للحلول الإبداعية والمبتكرة في الريادة ورفع مستوى الوعي وتعزيز تطلعات المرضى.

ويستهدف هذا المؤتمر القيادات في مجال تطلعات المرضى، والمديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية، والقيادات من أطباء وتمريض ومقدمي الرعاية الصحية، وأخصائيي الجودة، والطلبة في المجال الصحي.

كما يسلط المؤتمر الضوء على الاستفادة من تجارب المرضى الملهمة للارتقاء بنموذج الرعاية الصحية، ومشاركة المرضى وتمكينهم، وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين تطلعاتهم، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين المخرجات الصحية وتجربة المريض، والرفع من مستوى الأبحاث للارتقاء بتطلعات المرضى، وتطبيق مفهوم تطلعات المرضى في بيئة الرعاية الصحية القائمة، وإعادة تصميم البرامج التعليمية في المراكز الطبية الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية، إلى جانب إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بمكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.