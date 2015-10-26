مرحبا مشعل العلم

تتشرف محافظة رفحاء بزيارة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، والجميع يتطلع إلى هذه الزيارة الهامة وما تهدف إليه من أعمال تصب في مصلحة المحافظة ومواطنيها، فهذه الزيارة المباركة تؤكد حرص سمو أمير المنطقة على الوقوف على مشروعات المحافظة والالتقاء بالأهالي وتلمس حاجاتهم عن قرب .

- وبفضل الله - تشهد محافظة رفحاء مرحلة تنموية ونهضة حضارية على جميع الأصعدة في هذا العهد الزاهر الميمون، ولا شك أن هذه النهضة تأتي بعد توفيق الله تعالى ثم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، يحفظهم الله جميعاً، لتكون هذه المحافظة وأهلها في نماء ورخاء، وأن ينعموا بالأمن والأمان في هذا البلد المعطاء، والناظر إلى تطور القطاع التعليمي في محافظة رفحاء يدرك تماما حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله -على ايلاء هذا القطاع الحيوي الهام كل العناية والاهتمام ومقدار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم خير شاهد على ذلك.

ويتطلع أهالي رفحاء والأسرة التعليمية إلى تحويل مكتب التعليم بالمحافظة إلى إدارة تعليم تعنى بشؤون التعليم عن كثب، وذلك لكثرة أعداد مدارس المحافظة والطلاب والمعلمين" بنين- بنات"، وكبر المساحة الجغرافية للمحافظة، وحرصا على كل ما من شأنه تطوير التعليم بالمنطقة .

والله نسأل أن تتكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح، وان يوفق سمو أمير المنطقة لكل ما فيه خير وصلاح للوطن والمواطن، مثمنين لسموه الكريم هذه الزيارة الميمونة.

داعين المولى القدير أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء .

* مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء