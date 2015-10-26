الأمير مشعل.. الحكمة والإدارة والرؤية الثاقبة

انه لمن دواعي سروري ان اغتنم فرصة مقدم صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية في زيارته التفقدية الأولى لمحافظة رفحاء بعد تسلمه زمام إمارة المنطقة خلفاً لوالده الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد -رحمه الله- هذه الزيارة التي ينتظرها أهالي المحافظة للسلام على سموه وعرض ما يحتاجونه من مشاريع تنموية تصب في مصلحة المحافظة وأهلها.

والمطلع على سيرة سموه الكريم يدرك ما يتمتع به سموه من التأهيل العالي والخبرة الطويلة والحكمة والإدراك السياسي، فسموه حاصل على شهادة الدكتوراه وعمل مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وقبلها مستشاراً لسمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز وغيرها من المناصب الكبيرة، ويتمتع سموه بحكمه وإدارة ورؤى ثاقبة؛ ورث تلك الصفات النبيلة والشجاعة من والده الراحل صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود - طيب الله ثراه - ومن جده لوالده الأمير عبدالعزيز بن مساعد - طيب الله ثراه - وأرجو من الله العلي القدير ان يوفقه في المسؤولية التي حملها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله -.

داعياً الله أن يحفظ بلادنا وقادتها وأهلها من كل سوء ومكروه انه سميع مجيب.

*رئيس نادي التضامن السابق