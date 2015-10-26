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ضبط عاطل حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا

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ضبط عاطل حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا ضبط عاطل حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة من ضبط شخص يدعى خليفة.م.م، 53 سنة، عاطل، من إحدى قرى مركز مغاغة لقيامة بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة الناريه، متخذًا من مسكنه مقرًا لتصنيعها، ومن دائرة المركز والمناطق المحيطة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

المتهم تم ضبطه بحوزته فرد خرطوش و2 فرد رصاص محلى الصنع، والأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع عبارة عن صاروخ كهربائى وشنيور كهربائى ومنشار حديدى و3 زرديه حديدية ومفك، و16 صفيحة منشار حديدى و9 مبرد حديدى و3 جاكوش حديدى و20 بنطة حديديدة، و3 تيل حديدية و25 قطعة حديدة مختلفة مفتاح شنيور و6 مقبض خشبى لفرد محلى وماكينة جلخ و3 تيل حديدية و9 قوس حديدى و2 سلك لحام و3 مسمار حديدى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6609 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة.

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