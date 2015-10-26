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بالصور.. القبض على تاجر موبيلات لمحاولته تهريب 192 ألف ريال سعودى للخارج

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بالصور.. القبض على تاجر موبيلات لمحاولته تهريب 192 ألف ريال سعودى للخارج بالصور.. القبض على تاجر موبيلات لمحاولته تهريب 192 ألف ريال سعودى للخارج
أحبطت سلطات تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، محاولة راكب مصرى لتهريب 192 ألف ريال سعودى خارج البلاد بما يخالف قانون تداول النقد.

وأفاد مصدر أمنى، أن الراكب "م ع م" والمقيم بمحافظة الاسماعيلية "40 عام" تاجر موبيلات تقدم للسفر الى الأمارات العربية المتحدة على متن طائرة للطيران، حيث اشتبهت به الخدمات التأمينية وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 192 الف ريال سعودی كان يخفيها بين طيات ملابسه.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر للراكب وجارى عرضه على النيابة المختصة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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