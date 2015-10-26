أهالى قتيل يشعلون النار فى منزل عائلة المتهم بزفتى فى الغربية

أشعل أفراد من عائلة "سعد" النيران فى منزل خاص بعائلة "الطويل" بقرية كفر شتتا مركز زفتى بمحافظة الغربية، بعد قيام أحد أفراد عائلة "الطويل" بقتل أحد أفراد عائلة "سعد"، لوجود خلافات مالية بينهما، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وسيارات المطافئ، وتم إخماد النيران المشتعلة فى المنزل، والقبض على المتهم والسيطرة على الموقف.

وتلقى العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر شتتا،

فانتقل مأمور المركز والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين "محمود.إ.ا"، و"محمد.ع" لخلافات مالية بينهما قام على أثرها المتهم الأول بطعن الثانى بمطواة فلقى مصرعه فى الحال.

وقام أهالى القتيل بالتصعيد وأشعلوا النيران فى منزل عائلة المتهم، وتمكنت الشرطة من احتواء الموقف، وقام رجال الحماية المدنية بإخماد النيران، وتم القبض على المتهم، وتفريق الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية.