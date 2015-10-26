أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أهالى قتيل يشعلون النار فى منزل عائلة المتهم بزفتى فى الغربية

Google+ Print
أهالى قتيل يشعلون النار فى منزل عائلة المتهم بزفتى فى الغربية أهالى قتيل يشعلون النار فى منزل عائلة المتهم بزفتى فى الغربية
أشعل أفراد من عائلة "سعد" النيران فى منزل خاص بعائلة "الطويل" بقرية كفر شتتا مركز زفتى بمحافظة الغربية، بعد قيام أحد أفراد عائلة "الطويل" بقتل أحد أفراد عائلة "سعد"، لوجود خلافات مالية بينهما، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وسيارات المطافئ، وتم إخماد النيران المشتعلة فى المنزل، والقبض على المتهم والسيطرة على الموقف.

وتلقى العميد إبراهيم خليل مأمور مركز زفتى بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر شتتا،

فانتقل مأمور المركز والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين "محمود.إ.ا"، و"محمد.ع" لخلافات مالية بينهما قام على أثرها المتهم الأول بطعن الثانى بمطواة فلقى مصرعه فى الحال.

وقام أهالى القتيل بالتصعيد وأشعلوا النيران فى منزل عائلة المتهم، وتمكنت الشرطة من احتواء الموقف، وقام رجال الحماية المدنية بإخماد النيران، وتم القبض على المتهم، وتفريق الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365