ضبط 9 فرود خرطوش بحوزة متهمين.. و1494 مخالفة مرورية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 9 فرود خرطوش بحوزة متهمين، إلى جانب عدد من الطلقات النارية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير أمن المنيا، يفيد ضبط 9 قطع أسلحة نارية بحوزة متهمين، خلال حملة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتحرر عن الوقائع المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1494 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن ضبط 26 دراجة بخارية، و607 مخالفات دراجات بخارية و4 ضبط سيارات و847 مخالفة سيارة، فيما تم ضبط 4 سائقين يتناولون المواد المخدرة أثناء القيادة من بين فحص 41 عينة تم أخذها من السائقين.