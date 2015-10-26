مباحث سمالوط تضبط شخصين اختطفا طفلاً وحصلا على 45 ألف جنيه فدية بالمنيا

تمكنت مباحث مركز شرطة سمالوط من القبض على سائق وعاطل، قاما بخطف طفل وحصلا على مبلغ 45 ألف جنيه فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بحضور أمير بشرى محروس ومقيم عزبة السويفى بسمالوط ووالد الطفل كستور أمير بشرى 5 سنوات، والذى كان مختطفًا، وتحرر عن واقعة اختطافه المحضر رقم 10882 لسنة 2015، حيث أكد والد الطفل المختطف عودة نجله مقابل دفع فدية 45 ألف جنيه للخاطفين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمود الجيار رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط، وبعد مناقشة أهل الطفل المختطف وفحص المسجلين والأشقياء المشهورين بارتكاب مثل هذه الوقائع توصل فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة؛ وهما "عاشور س.س.إ"، 50 سنة سائق ومقيم عزبة عبد الصمد التابعة لقرية منقطين بالمركز، و"فولى م.خ"، 36 سنة، عاطل ومقيم مساكن الصناعة بالمركز مسجل شقى خطر فئة ج، تحت رقم 10761 سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 20 قضية متنوعة.

تمكنت مباحث مركز سمالوط من ضبط المتهم الثانى بمسكنه، وبحوزته مبلغ 42 ألفا و700 جنيه يتطابق أرقامها مع الأرقام المالية المقدمة من والد الطفل المختطف، و5 طلقات خرطوش.

كما تم ضبط المتهم الأول أثناء قيادته السيارة التى يمتلكها رقم 48019 نقل المنيا بمحل إقامته والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والتى استخدمت فى نقل الطفل المختطف لمسكن المتهم الثانى.

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة بغرض الحصول على فدية من أهل المجنى عليه، وأن المبلغ المضبوط هو نفس المبلغ الذى حصلا عليه من أهل المجنى عليه، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فى الواقعة وهى سقالة خشبية طولها 6 أمتار بها مسامير والحبل المستخدم فى الواقعة، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 41 أحوال مركز سمالوط.

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