أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

توصية بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ مشروعات الباحثين بجامعة قناة السويس

Google+ Print
توصية بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ مشروعات الباحثين بجامعة قناة السويس توصية بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ مشروعات الباحثين بجامعة قناة السويس
تحت عنوان "آفاق النمو الأخضر" اختتم مؤتمر شباب الباحثين الثانى بجامعة قناة السويس أمس أعماله بعدة توصيات منها تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ مشروعات الباحثين والمبتكرين تضم نخبة من أساتذة الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عربى هندى شندى عميد كلية العلوم، والدكتور صلاح مصيلحى عميد معهد الاستزراع السمكى والدكتور مجدى العلوانى رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم .
>وأعلن التوصيات الدكتور إسماعيل سلامة مقرر المؤتمر الذى اقيم برعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور اسماعيل سلامة مقرر المؤتمر ان من اهم المجالات البحثية التى ستقوم اللجنة بمتابعتها هى ابحاث معالجة المياه وابحاث الاستزراع السمكى وأبحاث الطاقة المتجددة ومتابعة تطبيق جهاز الكشف عن الألغام وجهاز الغطاس المائى المقدمة من طلبة كلية العلوم بالجامعة .

التوصية الثانية التى خرجت من المؤتمر هى ضم المتميزين من طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس والمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة الى لجنة شباب الباحثين .

ووجه مقرر عام المؤتمر الشكر لقيادات الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب كصاحب فكرة انشاء لجنة شباب الباحثين والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لمتابعتها كل اجتماعات وفاعليات اللجنة على مدى الشهور العشر الاخيرة كما توجه بالشكر لنواب رئيس الجامعة للدعم وكذلك الزملاء باللجنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365