توصية بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ مشروعات الباحثين بجامعة قناة السويس

تحت عنوان "آفاق النمو الأخضر" اختتم مؤتمر شباب الباحثين الثانى بجامعة قناة السويس أمس أعماله بعدة توصيات منها تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ مشروعات الباحثين والمبتكرين تضم نخبة من أساتذة الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عربى هندى شندى عميد كلية العلوم، والدكتور صلاح مصيلحى عميد معهد الاستزراع السمكى والدكتور مجدى العلوانى رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم .>وأعلن التوصيات الدكتور إسماعيل سلامة مقرر المؤتمر الذى اقيم برعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور اسماعيل سلامة مقرر المؤتمر ان من اهم المجالات البحثية التى ستقوم اللجنة بمتابعتها هى ابحاث معالجة المياه وابحاث الاستزراع السمكى وأبحاث الطاقة المتجددة ومتابعة تطبيق جهاز الكشف عن الألغام وجهاز الغطاس المائى المقدمة من طلبة كلية العلوم بالجامعة .

التوصية الثانية التى خرجت من المؤتمر هى ضم المتميزين من طلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس والمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة الى لجنة شباب الباحثين .

ووجه مقرر عام المؤتمر الشكر لقيادات الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب كصاحب فكرة انشاء لجنة شباب الباحثين والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لمتابعتها كل اجتماعات وفاعليات اللجنة على مدى الشهور العشر الاخيرة كما توجه بالشكر لنواب رئيس الجامعة للدعم وكذلك الزملاء باللجنة.