إغلاق طريق "طور سيناء - رأس محمد" بسبب الأمطار

أعلن اللواء عصام خضر مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات والطوارئ، تعرض كل تسع مدن جنوب سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، تم غلق طريق طور سيناء رأس محمد وطريق ووداى سعال سانت كاترين وطريق وادى فيران ابوزنيمة، واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى واستمرار العمل بالمطار شرم الشيخ بصور طبيعية استقبال رحلات دولية ومحلية.

وأضاف خضر أن تجمعات مياه في شرم الشيخ وطور سيناء قامت سيارات الكسح بشفط المياه المتراكمة الناتجة عن هطول الامطار، مشيرا إلى أن طبعية المحافظة جبيلية وان السيول تنزل فى المخرات ولاتوجد تركمات مياه في الشوارع بأى مدنية بالمحافظة وتم الدفع بمعدات الثقلية بجميع المدن الازالة المخلفات السيول فى أول ضوء والمتابعة مع مديرية الطرق وؤساء المدن ومجموعة 11 الهيئة الطرق وشركة المياه.

ومن جانبة قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ لدرجة القصوى بكل مدن المحافظة ومتابعة غرفة العمليات على مدار اليوم بكل مدنية والدفع بمعدات الثقلية لإزالة المخلفات من الأحجار والتربية لإعاده فتتح الطرق أمام المركبات.

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