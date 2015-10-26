"أوقاف الإسكندرية" تحرر محضراً لمتشددين تعدوا على عامل مسجد السنهورى

حررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، محضراً رقم 45 أحوال قسم شرطة المنتزة ثانى، ضد مجموعة من الجماعات المتشددة بمسجد السنهورى لقيامهم بالتعدى بالألفاظ على عامل مسجد السنهورى بشارع محطة المياه - المندرة بحرى - التابع لإدارة أوقاف المنتزه.

وقال عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى بيان له، إن الضربات التى سددتها المديرية للجماعات المتطرفة والنجاح الكبير للمديرية قد أفقدهم صوابهم و قد كانوا قابضين على المساجد لسنواتٍ سابقة.

الجديرُ بالذكر أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية قررت إغلاق جميع المساجد والزواية بعد صلاة العشاء على مستوى المحافظة حفاظاً على بيوت الله، وأضاف بيان المديرية "، وإن المديرية تُعلن بكل أسف إصرار أبناء التطرف والتشدد على التعدى السافر على بعض عمال المساجد وخصوصاً المساجد والزوايا التى تم ضمها مؤخراً وعددها أكثر من 115 مسجداً وزاوية".

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