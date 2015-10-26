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أمن السويس يكرم ضباطا وأفرادا قدموا تسهيلات للمواطنين أثناء الأمطار

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أمن السويس يكرم ضباطا وأفرادا قدموا تسهيلات للمواطنين أثناء الأمطار أمن السويس يكرم ضباطا وأفرادا قدموا تسهيلات للمواطنين أثناء الأمطار

>أعلنت مديرية أمن السويس عن قيام اللواء جمال عبد البارئ مدير أمن السويس أمس الأحد بجولة تفقد خلالها قوات الأمن وقام بتوعيتهم بالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد نظراً لحالة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد، ولاحظ مدير الأمن تميزا فى أداء عدد من الأفراد فى أداء عملهم والتسهيل على المواطنين .

قام مدير الأمن بتكريم الضباط والأفراد وأعرب لهم عن خالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود والتسهيلات التى قدموها للمواطنين أثناء هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، راجيا أن يكون هذا التكريم دافعا لزملائهم من أجل الوفاء برسالة الأمن النبيلة.

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مصر 365