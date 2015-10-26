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العنف متواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين رغم التهدئة بشان الأقصى

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العنف متواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين رغم التهدئة بشان الأقصى العنف متواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين رغم التهدئة بشان الأقصى
تواصل العنف الاحد بين الفلسطينيين والاسرائيليين فى الضفة الغربية المحتلة حيث قتلت طفلة فلسطينية برصاص شرطيين إسرائيليين، غداة الاعلان عن اجراءات تهدئة اساسا بشان المسجد الاقصى مركز تاجج العنف.

ويؤشر تواصل اعمال العنف إلى شكوك بشان تاثير التهدئة المعلنة اثر تصريحات وزير الخارجية الاميركى جون كيرى السبت.

وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو الاحد نيته التعاون مع الاردن لتهدئة التوتر حول المسجد الاقصى فى القدس، وذلك بعد اعلان خطة لوضع كاميرات مراقبة فى الموقع الحساس والذى شكل شرارة انطلقت منها دوامة العنف.

ورحب العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى بتعهدات نتانياهو ب"ابقاء الوضع القائم" فى المسجد الاقصى، معتبرا ان من شأن ذلك "انهاء العنف وتخفيف التوتر" على ان "يتم تنفيذها".

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