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فلورينزي: صلاح وجيرفينيو قدما أداء خياليا أمام فيورنتينا

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فلورينزي: صلاح وجيرفينيو قدما أداء خياليا أمام فيورنتينا فلورينزي: صلاح وجيرفينيو قدما أداء خياليا أمام فيورنتينا

أشاد أليساندرو فلورينزي ظهير روما بأداء زميليه محمد صلاح وجيرفينيو بمباراة فيورنتينا يوم الأحد.

وحل روما ضيفا على فيورنتينا الفريق السابق لمحمد صلاح بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وانتصر 2-1 بفضل ثنائية صلاح وجيرفينيو.

وقال فلورينزي في تصريحات نشرها موقع روما الرسمي عقب اللقاء: "لقد قدم الثنائي أداء خياليا على الجانب الدفاعي".

وأضاف "لقد ظهر الثنائي بشكل لا يصدق وساعدنا كثيرا في الدفاع والهجوم".

صلاح أسكت الجميع في الملعب بهدف رائع سجله في الدقيقة السابعة من تسديدة ماكرة من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف جيرفينيو الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد سباق سرعة مع الجناح المصري.

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