أصحاب محلات بالمحلة يرفعون مياه الأمطار بالجرادل ويلقوها أمام مجلس المدينة

قام أصحاب المحلات الموجودة أمام مجلس مدينة المحلة بشارع البحر الرئيسي برفع مياه الأمطار المتراكمة أمام محلاتهم باستخدام الجرادل، والتي أدت إلى غرقها بعد أن ارتفع منسوب المياه لأكثر من 75سم نتيجة للأمطار الغزيرة وقاموا بإلقاء المياه أمام ديوان مجلس المدينة احتجاجا على تجاهل المسئولين للمشكلة وعدم الدفع بسيارات الكسح لشفط المياه من الشوارع.

وحاول أصحاب المحلات الاحتكاك بالمحاسب مسعد عبد العزيز رئيس حي أول المحلة وتم استدعاء شرطة النجدة.

وكلف رئيس الحي بسرعة استدعاء سيارات كسح لرفع المياه المتراكمة في الشارع وأمام المحلات لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

في الوقت الذي غرقت فيه عدد من المناطق الشعبية بالمدينة ودخلت المياه إلى المنازل وتحولت الشوارع إلى مستنقعات طين مما تسبب في صعوبة مرور المواطنين والسيارات كما تسبب تراكم مياه الأمطار وارتفاع منسوبها إلى تصدع أحد المنازل بجوار مطبعة طاهر بدائرة حي أول المحلة نتيجة وجود حفر بجوار المنزل وزيارة نسبة المياه مما تسبب في تصدعه.

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