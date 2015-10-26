شركة مياه القناة تعلن الطوارئ وتنسق مع المحافظين لمواجهة الأمطار

أعلن المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة حالة الطوارئ بالقطاعات الثلاثة بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية والتنسيق مع المحافظين اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيليه واللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد لمواجهة موجة الامطار التى تجتاح البلاد حاليا.

واشار "حسين" الى ان قطاع السويس قام بشفط المياه المتراكمة الناتجة عن هطول الامطار الغزيرة طوال راليوم وتم الشفط من الشوارع الرئيسية بالمحافظة "ففى حى فيصل قامت سيارة الشركة وبمعاونة سيارة الحى فى الشفط وفى حى عتاقة قامت سيارة الشركة بكسح مياه الامطار من الشوارع الرئيسية بالحى باستخدام سيارتين من الشركة وبمعاونة كل من سيارة الحى بالمحافظة فى الكسح مع رفع المياه من اكثر من مكان بقطاع السويس بالفاكيوم والنافورى وتطهير شارع صلاح نسيم من امام نقابة المحامين تحت اشراف رئيس حى فيصل و المهندس رئيس قطاع السويس ونائب رئيس القطاع ورئيس شبكات السويس.

واضاف :"وجارى العمل فى جميع الشوارع كذلك الأعمال بقطاع بورسعيد بمتابعة المهندس عاشور السيد رئيس القطاع اعمال اليوم لتطهير بالوعات الأمطار.

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