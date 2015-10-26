محافظ البحيرة: رفع مياه الأمطار وإعادة التيار الكهربائى للمنازل

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن سيارات الدفاع المدنى و"الكسح" تحركت فى كل اتجاه لمواجهة موجة الأمطار التى غمرت المحافظة أمس، وتم رفع المياه التى تجمعت من جميع أنحاء المحافظة.

وأكد "سلطان" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، عودة التيار الكهربائى إلى جميع المناطق باستثناء منطقة "الكسارة" نظراً لتواجد كميات كبيرة من المياه بها، وتابع: "بعد رفع المياه منها تجرى شركة الكهرباء تجاربها لعودة التيار".

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على حصر الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمواطنين على أن يتم تعويض الأهالى، مشددًا على توفير مناطق سكنية بديلة للمتضررين، جاهزة فى أى وقت لاستقبال الراغبين فى الانتقال إليها، وتابع: "الأرصاد قالت إن النوة ستستمر لمدة 3 أيام أخرى ونحن على استعداد لها".